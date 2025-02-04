مايا دياب تتحدى الصعوبات لتحقيق أمنيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة مايا دياب عن رغبتها في تبني طفل ليكون شقيق ابنتها الوحيدة كاي، على الرغم من صعوبة هذا الأمر في لبنان.

وقالت الفنانة اللبنانية على هامش حفلها الخيري الأخير لدعم الأطفال: “أنا بتمنى أتبنى، وأكيد هتبنى إن شاء الله ومش مهم كيف لح أعمل هالشي، وهو ممنوع بلبنان بس أكيد لح اتبنى”.

وأضافت في لقاء مع onetv: “أعتقد أن هناك أطفالًا كثيرة تستحق حياة أفضل من التي تعيشها او انجبرت انها تعيشها، مش ذنبهم انهم يعيشوا وأهلهم تركوهم أو توفوا أهلهم. هذه أمنيتي وإن شاء الله هحققها”.

وفي سياق منفصل، أكدت مايا أنها تشعر بالفرح والامتنان عند رؤيتها لأشخاص يقلدونها، حتى لو كانوا فنانين وقالت: “أي حدا بقلدني يعني بحبني وشايفني حلوة وإلا ما بقلدني”.

وكشفت أنها “أهتم جداً بنفسي وبمظهري وبصحتي العقلية، وأعتني جداً ببشرتي وبعمل كثير لايزر لأنه شي ضروري إلنا. وان شالله ضلني هيك”.

يذكر أن مايا بدأت الترويج لأغنيتها الجديدة “قلبي قفلتوا” من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا، وقد قدمتها كمفاجأة في حفلها الأخير وسط تفاعل كبير من الحاضرين.