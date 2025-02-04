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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى وعمرو سعد وأحمد فؤاد سليم فى عزاء شقيق مصطفى شعبان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عدد من النجوم لتقديم العزاء للنجم مصطفى شعبان فى وفاة شقيقه ماجد، منهم المنتج تامر مرسى والنجوم أحمد فؤاد سليم وعمرو سعد ومريهان حسين وميدو عادل.
وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة النجم مصطفى شعبان فى مصابه الأليم بوفاة شقيقه، حيث وصل إلى قاعه العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وكل من النجوم خالد النبوى وماجد المصرى وأحمد رزق وطارق علام ورياض الخولى ومنير مكرم وفتوح، أحمد وشيرى عادل وماجدة زكى ولقاء سويدان وسلوى خطاب والمخرج عمرو عرفة، والكاتب الصحفى خالد صلاح وعماد زيادة ودعاء حكم وطارق النهرى.
وكان مصطفى شعبان قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".
ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن مصطفى شعبان يخوض سباق رمضان بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.
أحمد السقا فى عزاء شقيق مصطفى شعبان
أحمد فؤاد سليم يقجم واجب العزاء
أشرف زكى يقدم واجب العزاء
الأساذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تقدم واجب العزاء فى شقيق الفنان مصطفى شعبان
الأستاذة علا الشافعى رئيس نحرير الخليج 365
الإعلامية لميس الحديدى تقدم واجب العزاء
الفنان أحمد رزق ومصطفى شعبان وعمرو الليثى
الفنان أحمد رزق يقدم واجب العزاء للفنان مصطفى شعبان
الفنان إيهاب فهمى يقدم واجب العزاء
الفنان إيهاب فهمى
الفنان خالد النبوى والفنان مصطفى شعبان
الفنان خالد النبوى يقدم العزاء للفنان مصطفى شعبان
الفنان خالد النبوى
الفنان رياض الخولى يقدم واجب العزاء
الفنان رياض الخولى
الفنان طارق النهرى يقدم واجب العزاء
الفنان مصطفى شعبان يستقبل العزاء فى شقيقة
الفنانة ماجدة زكى
عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان
عزاء شقيق مصطفى شعبان
عماد زيادة يقدم واجب العزاء
عمرو يوسف يقدم واجب العزاء
عمرو يوسف
محمد العمروسى ومصطفى شعبان وعمر الليقى
محمد العمروسى ومصطفى شعبان وعمرو الليثى
محمد العمروسى
مصطفى شعبان وأحمد السقا وعرم الليثى
مصطفى شعبان وأحمد السقا وعمرو الليثى
منذر ريحانة
وصول الفنان عمرو يوسف عزاء شقيق مصطفى شعبان
وصول عماد زيادة عزاء شقسق مصطفى شعبان
وصول عماد زيادة عزاء شقيق مصطفى شعبان
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