شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى وعمرو سعد وأحمد فؤاد سليم فى عزاء شقيق مصطفى شعبان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عدد من النجوم لتقديم العزاء للنجم مصطفى شعبان فى وفاة شقيقه ماجد، منهم المنتج تامر مرسى والنجوم أحمد فؤاد سليم وعمرو سعد ومريهان حسين وميدو عادل.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة النجم مصطفى شعبان فى مصابه الأليم بوفاة شقيقه، حيث وصل إلى قاعه العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وكل من النجوم خالد النبوى وماجد المصرى وأحمد رزق وطارق علام ورياض الخولى ومنير مكرم وفتوح، أحمد وشيرى عادل وماجدة زكى ولقاء سويدان وسلوى خطاب والمخرج عمرو عرفة، والكاتب الصحفى خالد صلاح وعماد زيادة ودعاء حكم وطارق النهرى.

وكان مصطفى شعبان قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".

ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يخوض سباق رمضان بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



أحمد السقا فى عزاء شقيق مصطفى شعبان



أحمد فؤاد سليم يقجم واجب العزاء



أشرف زكى يقدم واجب العزاء



الأساذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 تقدم واجب العزاء فى شقيق الفنان مصطفى شعبان



الأستاذة علا الشافعى رئيس نحرير الخليج 365



الإعلامية لميس الحديدى تقدم واجب العزاء



الفنان أحمد رزق ومصطفى شعبان وعمرو الليثى



الفنان أحمد رزق يقدم واجب العزاء للفنان مصطفى شعبان



الفنان إيهاب فهمى يقدم واجب العزاء



الفنان إيهاب فهمى



الفنان خالد النبوى والفنان مصطفى شعبان



الفنان خالد النبوى يقدم العزاء للفنان مصطفى شعبان



الفنان خالد النبوى



الفنان رياض الخولى يقدم واجب العزاء



الفنان رياض الخولى



الفنان طارق النهرى يقدم واجب العزاء



الفنان مصطفى شعبان يستقبل العزاء فى شقيقة



الفنانة ماجدة زكى



عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان



عزاء شقيق مصطفى شعبان



عماد زيادة يقدم واجب العزاء



عمرو يوسف يقدم واجب العزاء



عمرو يوسف



محمد العمروسى ومصطفى شعبان وعمر الليقى



محمد العمروسى ومصطفى شعبان وعمرو الليثى



محمد العمروسى



مصطفى شعبان وأحمد السقا وعرم الليثى



مصطفى شعبان وأحمد السقا وعمرو الليثى



منذر ريحانة



وصول الفنان عمرو يوسف عزاء شقيق مصطفى شعبان



وصول عماد زيادة عزاء شقسق مصطفى شعبان