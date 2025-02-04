شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وصلاح عبد الله يصلان عزاء شقيق مصطفى شعبان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد عدد من النجوم لتقديم العزاء للنجم مصطفى شعبان فى وفاة شقيقه ماجد، منهم النجوم صلاح عبد الله وعمرو يوسف ورياض الخولى وعمر عبد العزيز ومجدى الهوارى ومحمد ياسين وخالد أبو بكر.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة النجم مصطفى شعبان فى مصابه الأليم بوفاة شقيقه، حيث وصل إلى قاعة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كل من الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وكل من النجوم خالد النبوى وماجد المصرى وأحمد رزق وطارق علام ورياض الخولى ومنير مكرم وفتوح أحمد، وشيرى عادل وماجدة زكى ولقاء سويدان وسلوى خطاب والمخرج عمرو عرفة والكاتب الصحفى خالد صلاح وعماد زيادة ودعاء حكم وطارق النهرى.

ورحل ماجد شقيق مصطفى شعبان عن عالمنا يوم الجمعة الماضى، وتم تشييع جنازته من من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.

وكان مصطفى شعبان قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".

ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يخوض سباق رمضان بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



WhatsApp-Image-2025-02-04-at-7.59.51-PM



عمرو يوسف يقدم واجب العزاء



عمرو يوسف



وصول الفنان عمرو يوسف عزاء شقيق مصطفى شعبان



الفنان رياض الخولى يقدم واجب العزاء