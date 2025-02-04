من الإمارات للولايات المتحدة.. جولة جديدة لـ فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:54 مساءً - رحلة جديدة يقوم بها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الحائز على العديد من الجوائز بعدد من المهرجانات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث تبدأ رحلة العرض الجديدة بداية من دولة الإمارات مروراً بالمملكة العربية السعودية إلى أن تقف رحلة العرض بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي يوم الخميس أيضاً الموافق السادس من فبراير سيعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة الثانية من "وادي سينما" بـ المملكة العربية السعودية وتحديداً في العاصمة الرياض، وتعقب عرض الفيلم جلسة حوارية مع مخرج الفيلم خالد منصور ويدير الحوار الناقد السعودي أحمد العياد.
ثم سيتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقام العرض الأول له بالولايات المتحدة ويشارك في فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان سانتا باربرا السينمائي بكاليفورنيا، ضمن الاختيارات الرسمية مع أفلام من مختلف دول العالم، حيث يقام له 3 عروض الأول يوم الأحد الموافق التاسع من فبراير بسينما ريفيرا، أما العرض الثاني سيكون صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري بسينما Film Center، وتستقبل نفس القاعة يوم الجمعة 14 فبراير الجاري العرض الأخير للفيلم.
يمكنك قراءة.. بحضور نجومه.. إقامة العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مصر
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الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويأتي من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.
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جولة جديدة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"تبدأ الجولة الجديدة التي يقوم بها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مساء اليوم الثلاثاء 4 فبراير بدولة الإمارات وتحديداُ في سينما عقيل بدبي والتي تعتبر أول سينما مستقلة في الخليج، حيث يقام للفيلم عرضان آخران مساء يومي الأربعاء والخميس، الخامس والسادس من فبراير الجاري.
وفي يوم الخميس أيضاً الموافق السادس من فبراير سيعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة الثانية من "وادي سينما" بـ المملكة العربية السعودية وتحديداً في العاصمة الرياض، وتعقب عرض الفيلم جلسة حوارية مع مخرج الفيلم خالد منصور ويدير الحوار الناقد السعودي أحمد العياد.
https://www.instagram.com/p/C9wsjrgNcrH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C9wsjrgNcrH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C9wsjrgNcrH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ثم سيتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقام العرض الأول له بالولايات المتحدة ويشارك في فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان سانتا باربرا السينمائي بكاليفورنيا، ضمن الاختيارات الرسمية مع أفلام من مختلف دول العالم، حيث يقام له 3 عروض الأول يوم الأحد الموافق التاسع من فبراير بسينما ريفيرا، أما العرض الثاني سيكون صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري بسينما Film Center، وتستقبل نفس القاعة يوم الجمعة 14 فبراير الجاري العرض الأخير للفيلم.
يمكنك قراءة.. بحضور نجومه.. إقامة العرض الخاص لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في مصر
فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.
قد يعجبك.. كواليس تصوير واحد من أشهر مشاهد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"
الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويأتي من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في البطولة الممثل عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».