يحيى الفخراني رمزاً للثقافة العربية لعام 2025

يحيى الفخراني رمزًا من رموز الفن المصري

وزير الثقافة المصرية يؤكد أهمية القوى الناعمة في تعزيز التواصل بين الشعوب

كما حرص وزير الثقافة؛ على التواصل مع النجم الكبير "يحيى الفخراني"؛ لتهنئته بهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الأمة العربية لإبداعاته الثقافية والفنية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يُعد دليلاً على المكانة العالية التي يحظى بها في الوسط الفني والثقافي العربي.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:54 مساءً - أعلنت"ألكسو"؛ اختيار الفنان المصري الكبير؛ الدكتور؛ رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة.ويأتي هذا الاختيار تقديراً لاسهامات الفنان يحيى الفخراني؛ البارزة؛ في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية العربية؛ على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة؛ فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.حيث تلقى الدكتور؛ وزير الثقافة المصرية؛ خطابًا من "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"، أثنت فيه المنظمة على ترشيح وزارة الثقافة المصرية؛ للفنان الدكتور يحيى الفخراني؛ وأعربت عن تهنئتها له؛ على اختيار الدول الأعضاء في "الألكسو" له؛ كأحد أهم الشخصيات الثقافية المُكرمة في هذا العام؛ وأشارت المنظمة؛ إلى أن هذا الاختيار هو بمثابة تقدير لدور "الفخراني"؛ البارز؛ في الثقافة والفن العربي.يمكنك قراءة.. تكريم يحيى الفخراني بحفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصريوقال وزير الثقافة: "إن اختيار الدكتور ""؛ كأحد رموز الثقافة العربية؛ إنما هو اعتراف دولي بمكانة الفنان المصري والعربي في مجال الثقافة والفنون؛ ويعكس دور مصر البارز في إثراء الحياة الثقافية والفنية في العالم العربي، ويؤكد أهمية القوى الناعمة في تعزيز التواصل بين الشعوب".قد يعجبك.. يحيى الفخراني يعود إلى خشبة المسرح بعد سنوات من الغيابلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».