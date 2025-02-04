انتصار بـ 4 وجوه في دراما رمضان 2025.. هكذا تظهر

انتصار تستكمل نشاطها الفني في رمضان 2025

وتستكمل انتصار نشاطها الفني خلال موسم دراما رمضان 2025 بالمشاركة خلال 4 مسلسلات دفعةً واحدةً، وتجسد فيها شخصيات مختلفة، وهي كالتالي: "إش إش" بطولة مي عمر، وتلعب انتصار خلال أحداثه شخصية خالة مي عمر وهي التي علّمتها الرقص، العمل الثاني الذي تشارك فيه انتصار هو مسلسل "قهوة المحطة"، وتجسد فيه شخصية سيدة صعيدية ومتزوجة من بيومي فؤاد وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات ويسعيان للتغلب عليها.

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مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمدا لشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالدالصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا". والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، فيما يشارك في بطولة "قهوة المحطة" أحمد غز، بيومي فؤاد، هالة صدقي، أحمد خالد صالح، يوسف عثمان، فاتن سعيد وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري. شخصية انتصار بـ مسلسل "80 باكو"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:54 مساءً - تعيش الفنانةحالةً كبيرةً من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهورها البارز في موسم دراما رمضان الماضي 2024، خلال مسلسلات "" و"" و"" وتقديمها 3 شخصيات مختلفة ومتنوعة، وحصدت العديد من الإشادات على أدائها في هذه الأعمال، وذلك جعلها من الأسماء المطلوبة بقوة للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025.يمكنكِ قراءة.. فنانات مصريات يتواجدن في الدراما الخليجية الرمضانية.. تعرفوا إليهنثالث مسلسلات افي موسم دراما رمضان 2025 هذا العام هو "" بطولة هدى المفتي وتجسد به شخصية سيدة تمتلك صالون تجميل على الطراز القديم.يأتي مسلسل "80 باكو" بجانب الفنانة هدى المفتي كلًّا من: رحمة أحمد، انتصار، دنيا سامي، محمد لطفي، أنعام سالوسة وتأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.قد يعجبك.. خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025فيما تتواجدفي عمل رابع وهو "" مع هشام ماجد وأسماء جلال والذي تشارك كضيفة شرف خلال 4 حلقات، حيث تستكمل شخصية أم صابرين التي ظهرت بها خلال حلقتين في الجزء الأول من العمل الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي."مسلسل أشغال شقة جداً" يأتي من بطولة كلٍ من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، محمد محمود، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، وتأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».