كيت ميدلتون ترافق رحلة مدرسية بالمعرض الوطني للصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 08:54 مساءً - يبدو أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، استعادت صحتها، ورونقها، ونشاطها، وكذلك زيارتها الرسمية وغير الرسمية، فمنذ بداية العام الجاري، وهي تحرص على المشاركة في عدة فعاليات مختلفة، تعويضاً لحالة السكون التي صاحبتها طوال العام الماضي بسبب إصابتها بالسرطان، وكانت آخر هذه الزيارات، صباح اليوم، حيثُ رافقت رحلة مدرسية لأطفال لم تتخطَّ أعمارهم 10 أعوام.

كيت ميدلتون برفقة الطلاب أثناء الرحلة

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زارت كيت ميدلتون، معرض الصور الوطني في لندن، برفقة أطفال من مدرسة All Souls CE الابتدائية، وذلك للاحتفال بافتتاح مبادرة جديدة تم تنظيمها كجزء من "مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة- Royal Foundation Centre for Early Childhood"، وذلك لمساعدة الأطفال على استكشاف مشاعرهم والتعبير عنها.

وبدلاً من الدخول الرسمي في سيارة ملكية، نزلت أميرة ويلز من الحافلة الصغيرة للمدرسة، ممسكة بيد طالبة، وسارت ضمن طابور الرحلة المدرسية.

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وتحدثت ميدلتون خلال الزيارة عن المبادرة التي تعد تجربة تفاعلية مصممة لتعزيز المهارات الاجتماعية والعاطفية للأطفال دون سن الخامسة.

وشهد المسار التفاعلي للرحلة المدرسية بالمعرض على أنشطة مختلفة، ومنها اكتشاف الطلاب قصص الأشخاص من خلال الصور الشخصية.

ووفقاً لموقع مركز Royal Foundation Centre الإلكتروني، فإن المهارات التي يتم الترويج لها من خلال إطار مبادرة Shaping Up "أساسية لرفاهيتنا العقلية والجسدية في المستقبل، وتشكل كل شيء من قدرتنا على تكوين علاقات إيجابية، إلى قدرتنا على التعلم والعمل والتعامل مع الشدائد".

كيت ميدلتون تدعم مرضى السرطان نفسياً

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وكانت أميرة ويلز قد زارت مؤخراً المستشفى الذي ترددت عليه طيلة العام الماضي لتلقي الرعاية الصحية والعلاج الكيميائي، وقدّمت كيت ميدلتون أثناء تواجُدها في مستشفى رويال مارسدن بلندن، بعض النصائح الهامة لمرضى السرطان من واقع التجرِبة المؤلمة التي خاضتها، كما قدّمت لهم يد العون والدعم المعنوي في رحلتهم التي عاشت مثلها.

كما تحدثت كيت ميدلتون بأريحية مع زملائها من مرضى السرطان، وأكّدت خلال حديثها عن أهمية الرعاية الذاتية والنفسية أثناء العلاج وبعده، وقالت أميرة ويلز: "كنتُ أشعر كثيراً بأنني بحاجة للتعرُّض إلى أشعة الشمس".

ووجهت النصيحة للمرضى بألّا يتركوا أنفسهم للاستسلام لليأس، وأن يهتموا بالجانب النفسي، وقالت: "جسدنا يحذرنا، الجسد مذهل في إخبارنا بما نعاني منه ونحتاجه"، وتابعت كيت: "تشعر بأنك بحاجة دائمة للكثير من الماء والكثير من ضوء الشمس".



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زيارة كيت ميدلتون لمرضى السرطان

وحرصت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، على العودة للمستشفى بعد الانتهاء من رحلة علاجها الكيميائي؛ لتقديم الشكر للفريق الطبي، والدعم للمرضى الذي يعانون ما عانت منه العام الماضي.

ولم تقُم الأميرة بالزيارة فقط لإظهار امتنانها للموظفين، ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الرعاية التي يقدّمها المستشفى لمرضى السرطان، وأظهرت الصور كيت وهي تتحدث مع المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وتتبادل معهم التحية والضحك والعناق.

وقالت الأميرة خلال زيارتها: "إن العلاجات في المستشفى مختلفة جداً ومتنوّعة"، وتحدثت عن شعورها بخصوص العودة إلى المستشفى بعد استكمال علاجها: "عندما دخلتُ من المدخل الأمامي للمستشفى وقمت بالعديد من الزيارات الهادئة والخاصة مع المرضى، تأثرتُ كثيراً، إنه في الواقع أمرٌ لطيف للغاية".



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