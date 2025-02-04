بالكاجوال الشتوي..نسرين طافش تلفت أنظار متابعيها بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة السورية نسرين طافش، أنظار متابعيها بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مميز، إرتدت فيه سترة من الصوف ذات اكمام طويلة مع سروال جينز ضيق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً.



و حملت نسرين بيدها حقيبة من دار ازياء Gucci وضل سعرها إلى 3500 دولار.

وكانت أعلنت نسرين طافش، أنها دخلت القفص الذهبي قبل فترة قصيرة، وتزوجت من رجل أعمال مصري، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول اسمه.

أشارت نسرين طافش إلى أنها قطعت شهر العسل، لحضور حفل صناع الترفيه Joy Awards في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن لقاء إعلامي.

