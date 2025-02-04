كارول سماحة تلامس القلوب بـ”كتير بخاف”.. كليب رومانسي يفيض بالمشاعر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث أعمالها المصورة، فيديو كليب أغنية “كتير بخاف”، التي تُعد من أكثر الأغاني رومانسية في ألبومها الأخير “مختلفة”. الأغنية التي تحمل مشاعر عميقة وأحاسيس صادقة، جاءت بتوقيع الشاعر والملحن نبيل خوري، وتوزيع ومكساج سليمان دميان، فيما تولى إيلي بربر الماسترينغ، وسُجلت في استوديو هادي شرارة.

الكليب حمل لمسات المخرج الفرنسي تييري فيرنيي، حيث تم تقديم رؤية بصرية تعكس الحالة العاطفية العميقة التي تجسدها كلمات الأغنية، والتي تقول:

“الله يسعدك و عني يبعدك حبك علمني درس”

“ودعتك انا و من بعدك انا ما عدت وثقت بشخص”

“كثير بخاف ارجع عيد قصة حب و شخص جديد”

“يطلع مثلك.. يطلعلي مثلك”

تُعد “كتير بخاف” واحدة من أبرز أغنيات الألبوم، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور منذ طرحها، لما تحمله من صدق المشاعر وقوة الكلمات التي تعبر عن الخوف من الحب بعد تجربة قاسية.

الكليب أصبح متاحًا الآن على القناة الرسمية لكارول سماحة، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بجمالية الصورة والأداء الذي نقل المشاعر بصدق وعمق.