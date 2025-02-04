شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتلقى عزاء شقيقه فى حضور أشرف زكى وأحمد عيد ولبلبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، النجم مصطفى شعبان فى تلقى عزاء شقيقه ماجد بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين كل من د أشرف زكى ولبلبة وايهاب فهمى ومجدى بدر وأحمد عيد والكاتب الصحفى عادل حمودة والإعلامى عمرو الليثى.

رحل ماجد شقيق مصطفى شعبان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي وتم تشييع جنازته من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.

وكان مصطفى شعبان قد كتب على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".

ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر الراحل، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن مصطفى شعبان يخوض سباق رمضان بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



أحمد السقا فى عزاء شقيق مصطفى شعبان



الفنانة ماجدة زكى



عزاء شقيق مصطفى شعبان



عماد زيادة يقدم واجب العزاء



محمد العمروسى ومصطفى شعبان وعمرو الليثى



محمد العمروسى



مصطفى شعبان وأحمد السقا وعمرو الليثى



منذر رياحنة