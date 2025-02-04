شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يروج للأغنية الدعائية لمسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد العوضى لأغنية مسلسل فهد البطل، المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، حيث علق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك "عارف إنى مستفز استنو الأغنية الدعائية الثانية لـ فهد البطل قريبا (بطل يا بطل)".

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.