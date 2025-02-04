شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة عمر رزيق.. الحلقة الرابعة لمسلسل ساعته وتاريخه 2 بعنوان "لعب عيال" والان مع تفاصيل الخبر

تناولت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، المقرر عرضها اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً عبر فضائية DMC، قضية التحرش بالأطفال وتأثيرها النفسي عليها في المستقبل.

الحلقة الرابعة التى تعرض اليوم بعنوان "لعب عيال"، شارك في بطولتها عمر رزيق، بجانب عدد من مواهب برنامج كاستنج ومنهم كيرلس طلعت واسلام خالد، والحلقة من تأليف دينا ماهر واخراج أحمد صبحي.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.