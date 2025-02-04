شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسى افتكر.. شواهى تفك السحر الأسود عن مدينة النحاس فى جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون بسبب انتظارهم حكايات ألف ليلة وليلة، وارتبط المشاهدون بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى فى دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر ولمعرفه أحداث الحلقة الثامنة من الجزء الأول واسترجاع القصة، حكى بيناس ملك مدينة النحاس، قصته لجودر عندما دخل القصر فى محاولة خروجه من الجزيرة المهجورة.

وتحدث معه بيناس ملك مدينة النحاس عن قصته وأنه ملك كان متزوجا من شواهى، وفى يوم من الأيام وجد الجوارى يتحدثون عن خيانة زوجته شواهى له من أجل أن تقابل عشيقها وتضع له المخدر فى الأكل والشرب، وأخد منها المشروب وأوهمها أنه دخل في نوم وعند خروجها دخل عليها وجدها مع أبنوخ الجن عشيقها في هيئة إنسان وعند طعنها جاءت الطعنة في عشقيها أبنوخ.

ووضعت عليا السحر الأسود وبقيت نصفى الأسفل حجر ونصفى الأعلى بشر ولا طايل حياة ولا طايل موت وأفضل مسخ لحد الجن عشيقها يفوق ويقتلنى ووجد جودر عشيق شواهى مات، وعندما دخلت شواهى نام جودر في سريره وتحدث بصوته وأقنعها يرفع السحر الأسود عن بيناس ومدينة النحاس حتى ينام في هدوء، وبعدما رفعت السحر طعنها في جنبها، وتفاجأت أنه جودر التي تبحث عنه.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.