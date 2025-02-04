خاص - مايا نعمة : " ربما أنجب 10 أولاد.. وهذه الطريقة التي إتبعتها للمحافظة على رشاقتي خلال الحمل "

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة اللبنانية مايا نعمة الجمهور حياتها الخاصة بشكل دائم، ومن جهته يتفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وينتظر منشوراتها، من بينها إصداراتها الفنية وأعمال مدرستها "Maya School of Arts".

وبعد إنجابها مولودتها الأولى في شهر تموز الماضي، كان لموقع الفن حوار خاص مع مايا نعمة، كشفت لنا خلاله عن تجربتها الأولى مع الأمومة، وعن أعمالها القادمة.

ماذا تخبرينا عن تجربتكِ الحديثة مع الأمومة؟ وكيف تصفين شعوركِ عندما رأيتِ إبنتكِ لوسي للمرة الأولى؟

ليس هناك أي كلمات قادرة على التعبير عن الشعور الذي تشعر به كل والدة، أتمنى أن تنعم كل إمرأة بهذا الشعور الرائع، والذي لا يقدر بثمن.

أول مرة رأيت فيها لوسي بكيت، إنتظرت تلك اللحظة طويلاً، ولكن عندما أصبحت حقيقة، شعرت كأني ولدت في هذه الحياة كي أعيش تلك اللحظة، أحسست كأني أعرفها منذ زمن، ولم أصدق أن لوسي خرجت من بطني،وفي كل مرة أفكر بهذا الأمر تدمع عينَي. لقد غيرت لوسي حياتي بشكل تام، نحو الأجمل والأفضل، والشعور الأحلى هو عندما نظرت إليّ، مع أنني لا أعلم إن كانت أدركت ماذا رأت.

من إختار إسم لوسي؟ وما السبب وراء إختياره؟

كنت وزوجي شربل نبحث عن إسم مميز، وبما أنني أملك مدارس رقص، وفيها العديد من الطلاب بأسماء مختلفة، تعرفت على شابة لطيفة إسمها لوسي، وكنت حينها في شهري الثالث من الحمل، وشعرت أن هذا الإسم عنى لي كثيراً. كنا نتخيل الطفلة جميلة وناعمة ولطيفة، وجاء هذا الإسم مميزاً ليعبر عما تخيلناه، وهو يليق بها كثيراً.

هل تشعرين أحياناً أنكِ حائرة في التعامل معها، أو مع الأمومة بشكل عام؟

مع لوسي والأمومة كل يوم أتعرف على شيء جديد، والحمد لله ربنا يساعدكِ بشكل دائم، حتى تجدي الطريقة المناسبة، كل يوم تصبح أكبر من اليوم الذي قبله، وكل يوم أجد أمراً جديداً ومفاجئاً. والدتي طبيبة، وهي تساعدني بشكل دائم، وأنا واظبت كل فترة الحمل على القراءة، وسألت كل من سبقتني إلى هذه التجربة، فتمكنت من التحكم بالأمور.

كيف تجدين زوجكِ مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار كأب للمرة الأولى؟ وهل أنتِ مع فكرة أن الحب يكبر في المنزل بعد أن إنجاب الأطفال؟

لقد تضاعف حبي لزوجي شربل، بعد أن رأيت تعامله مع لوسي، هو يحبها ويهتم بها بأسلوب رائع، إنه أب مثالي، ولوسي وأنا محظوظتان به كثيراً، وهي متعلقة به بشكل كبير. منزلنا كله تغير، أصبح هناك شعور بالفرح، وأصبح الحب أقوى.

هل مررتِ بفترة "إكتئاب ما بعد الولادة"؟ وفي حال نعم، كيف تعاملتِ مع الأمر؟

الحمد لله كان حولي دعم كبير من أهلي وزوجي وأصدقائي، وشعرت أنني مستعدة للتجربة. لم أدخل في حالة إكتئاب، وإنشغلت بشكل كبير، بتأمين الراحة والأمان للطفلة، تمكنت من وضع خطة كاملة متكاملة لتنظيم وقتي، ساعدتني على التحكم بالأمور، بالإضافة إلى السعادة التي أعطنني إياها الطفلة.

هل تفكرين في إنجاب شقيق أو شقيقة لـ"لوسي" قريباً؟

أكيد، نفكر في إنجاب أكثر من ولد، حتى لو وصل عددهم إلى 10 أولاد.

ما الطريقة التي اتبعتِها خلال الحمل وبعده، حتى تمكنتِ من المحافظة على رشاقتك؟

واظبت على التمارين الرياضية طيلة فترة الحمل، بالطبع بوتيرة أخف، ولم أتخلَّ عن الذهاب إلى الصالة الرياضية، وكانت التمارين بإشراف زوجي شربل، الذي علمني التمارين المناسبة لأحافظ على جسمي حتى بعد الحمل، بالإضافة إلى الإهتمام بالنظام الغذائي، مع أن فترة الوحام لم تكن سهلة. بعد الولادة، نظّمت أكلي من جديد، وعدت إلى التمارين الرياضية بشكل تدريجي، وأواظب على الذهاب إلى الصالة الرياضية، والرقص هو من الأمور المهمة كثيراً التي ساعدتني.

ماذا تمثل لكِ "Maya School Of Arts"؟ وهل تعطيكِ الشعور بالإكتفاء لناحية موهبتك؟

"Maya School Of Arts" هو طفلي، ومشروعي الذي بدأت العمل عليه قبل مشاركتي في برنامج "ستار أكاديمي"، وتوسعنا من موقع واحد حتى وصلنا إلى أربعة مواقع، الحمد لله رسالتي في الرقص تصل وتتوسع إلى كل الأجيال. كل الفتيات يدخلنَ إلى المدرسة من عمر الـ 3 سنوات، ويبقينَ حتى عمر الـ 23 عاماً، يقوينَ موهبتهنَ، ويكتسبنَ مواهب جديدة، ويشاركنَ في مباريات. هذا مشروع عمري، وأتمنى أن يتوسع أكثر وأكثر، ومن خلاله تمكنت أيضاً من إطلاق ماركة ملابس الرقص الخاصة بي.

أنا لا أكتفي من موهبتي، وأعمل عليها دائماً وأطورها.

هل أنتِ على تواصل مع زملائكِ في ستار أكاديمي؟ وهل لديكِ فكرة لعمل يمكن أن تقدموه سوياً؟

كل زملائي في ستار أكاديمي زاروني عندما أنجبت لوسي، منال طحان، رقية يحيى، هناء الإدريسي، الجميع على تواصل معي على السوشيال ميديا، وإجتمعنا مؤخراً وغنينا معاً، وأحب الجمهور كثيراً لقاءنا من جديد، ولوسي أحبتهم كثيراً، وأنا مستعدة لأي تعاون يجمعنا.

أين أنتِ حالياً من الغناء، وما هي​​​​​​​ خططكِ للفترة القادمة؟

أحييت العديد من الحفلات، من بينها حفل قبل شهر من ولادة إبنتي، ولاقى الحفل إهتماماً كبيراً من الجمهور، وبعد الولادة كان لدي عدة عروض، ولكنني دقيقة في إختياراتي للحفلات، لأني لا أريد أن يؤثر أي أمر على لوسي، والحفلات التي أجد أنني قادرة على المشاركة فيها، سأشارك فيها. بعدما أطلقت أغنيتي الخاصة بعيد الميلاد، لدي العديد من المشاريع هذا العام، وقد صورت أغنية جديدة، وهي ديو مع أحد الفنانين.

ماذا تتمنين للبنان بعد إنتهاء الحـ ـرب؟

أتمنى للبنان ولكل اللبنانيين السلام والإزدهار والسعادة، يجب أن يكون هذا العام عام الفرح.