بفستان رائع من الجلد.. كيم كارداشيان تتالق بإطلالة مكشوفة الظهر من توقيع Balmain

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية كيم كارداشيان الأنظار في أحدث إطلالاتها على متابعيها، من خلال مجموعة من الصور، ظهرت فيها بفستان بغاية الروعة من دار أزياء Balmain العالمي، من الجلد الاسود من دونت أكمام، مكشوف الطهر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، و تركت شعرها القصير منسدلاً، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
روكانت أدلت كيم، 44 عاماً، ببيان سياسي، من خلال مشاركة صورة للسيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال حفل تنصيب دونالد ترامب الرئاسي، وتسبب هذا المنشور في رد فعل عنيف من العديد من معجبيها، إذ تخلى حوالى 150 ألف من متابعيها على إنستغرام عن متابعة النجمة، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
وفقًا للبيانات، فقدت كيم 144.963 متابعاً بعد تحميل الصورة.
وفي التفاصيل نشرت كيم صورة لميلانيا وهي ترتدي بدلة سوداء أنيقة من تصميم آدم ليبس، وقبعة مستخدمة خاصية "الستوري "– ما أدى إلى موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تتحدث كارداشيان علنًا أبدًا عن الجهة التي دعمتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
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