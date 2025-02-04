تحديث- أحمد العوضي وضع حدًا لأزمة مسلسل “فهد البطل” قبل أن تتفاقم….وهكذا تغيَّر الملصق

دخل الممثل أحمد العوضي على خط الأزمة التي أثارها نجل الممثل محمود البزاوي بعد غياب والده عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل “فهد البطل”.

وأشار مصدر مقرّب من “العوضي” أن الأخير لم يشاهد الملصق الدعائي قبل طرحه بسبب أنشغاله بالتصوير ولكن عندما أثيرت المسألة تدخل لحلها إذ تحدّث مع المخرج محمد عبد السلام، والمشرفين على إنتاج المسلسل لاصدار ملصق دعائي يتواجد فيه الممثل محمود البزاوي خاصة أن دوره اساسي ضمن سياق أحداث العمل ولا يجوز تجاهله.

بالفعل كشف محمود حمدان، مؤلف مسلسل “فهد البطل”، عن أن الجهات المنتجة للعمل استجابت لمناشدة أكرم محمود البزاوي، بوضع صورة والده على الملصق الدعائي الرسمي الذي يضمّ جميع أبطال المسلسل وتمّ نشره في الشوارع.

وكان نجل الممثل المصري، محمود البزاوي، قد هاجم قبل أيام صنّاع مسلسل “فهد البطل” بعد غياب والده عن الملصق الدعائي الرسمي لأبطال العمل المُقرر عرضه في رمضان القادم، واصفًا هذه الخطوة بعدم التقدير لوالده وتاريخه الفنّي.

ونشر أكرم محمود البزاوي المصلق الرسمي للمسلسل وتساءل: “هناك ممثل في العمل يدعى محمود البزاوي، نحن نأسف ولكن أين هو؟”.

وأضاف: “هذا عدم تقدير لوالدي وتاريخه فهو من ابطال العمل وليس موجودًا على الملصق الرسمي”. وتابع “أنا قرأت العمل بأكمله وأعلم كل شخصية ماذا ستقدّم. عدم التقدير هذا يُتعب الفنان ويدخله في حالة نفسية سيّئة، قدّروا كل شخص واسمه، كفى ظلمًا، خاتمًا بالقول: “مش عشان ابويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه .. يا ريت يتم اخذ قرار بتغيير البوستر”.

من جانبه، نشر أحمد العوضي الملصق الرسمي وقال: “بسم الله توكلنا على المولى البوستر الرسمي لـ “فهد البطل”، مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله”.

وكان “العوضي” قد سبق وكشف خلال لقائه مع موقع “الخليج 365” اللبناني كواليس تغيير اسم مسلسله في رمضان القادم من “الملك” إلى “فهد البطل” وأكّد أنه لم يمانع تغيير اسم المسلسل تماما لتشابهه مع اسم مسلسل آخر لمؤلّف آخر وأكّد أن الأهم هو شخصية بطل المسلسل التي يتعلّق بها الجمهور في الشارع .

مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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يُذكر أن مسلسل “فهد البطل” هو التعاون الثاني بين أحمد العوضي والمؤلّف محمود حمدان، حيث قدّما معاً في موسم رمضان الماضي مسلسل “حق عرب”.