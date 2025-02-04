المعجبون يفقدون عقولهم، مايلي سايرس تثير الجدل بكلامها على بيونسيه في حفل “غرامي”

أشعلت مايلي سايرس في حفل توزيع جوائز “غرامي” نظريّة مؤامرة غريبة عن بيونسيه، ما جعل معجبيها في حالة من الغضب.

في التّفاصيل أنّ سايروس أدلت، أثناء تقديم جائزة تسجيل العام في حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥ بتعليق انتشر على الفور عبر الإنترنت، ممّا أثار تكهّنات بأنّ الفنّانين يجب أن يشيدوا علنًا بـ”بيونسيه”.

قبل الإعلان عن الفائز، مازحت مايلي قائلة: “وفقًا لاختيار ثلاثة عشر ألف عضو مصوّتين في أكاديميّة التّسجيل، فإنّ جائزة غرامي تذهب إلى… حتّى لو لم تكوني أنت، بيونسيه، يمكنني أن أقول إنّها كذلك”.

ضحك الجمهور، لكنّ وسائل التّواصل الاجتماعيّ اشتعلت على الفور، إذ أشار المعجبون إلى أنّ كلماتها بدت مشابهة بشكل مخيف لمؤامرة “شكرًا لك بيونسيه” المستمرّة منذ فترة طويلة.

تزعم هذه النّظريّة الغريبة التي انتشرت على تطبيق تيك توك العام الماضي، أنّ الفنّانين الكبار يشعرون بالضّغط للاعتراف ببيونسيه في خطابات قبولهم – سواء كانت مشاركة في فوزهم أم لا. يعتقد بعضهم أنّ السّبب في ذلك يعود إلى نفوذها الهائل في الصياغة، في حين يرى بعضهم الآخر أنّ الأمر أكثر من مجرد إحترام.

تستشهد النّظريّة بالعديد من اللحظات الرّئيسيّة في تاريخ حفل توزيع الجوائز باعتبارها “دليلًّا”: حفل توزيع جوائز VMAs لعام ٢٠٠٩: قاطع كانييه ويست خطاب تايلور سويفت ليعلن، “بيونسيه لديها أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق!”

جوائز غرامي ٢٠١٧: أديل تهدي فوزها بجائزة ألبوم العام لبيونسيه، ووصفتها بأنّها “فنّانة حياتي”.

جوائز غرامي ٢٠٢٣: حرصت ليزو على شكر بيونسيه، على الرّغم من فوزها بالجائزة عن عملها الخاصّ.

حفل توزيع جوائز غرامي ٢٠٢٤: حتى زوج بيونسيه جاي زي انتقدها في خطابه.

والآن، أشعلت تعليقات مايلي الجدل من جديد. وقد غمر المعجبون وسائل التّواصل الاجتماعيّ بردود فعل مثل: “ذكر مايلي لبيونسيه مرّتين وليس مرّة واحدة يذكرني بنظرية المؤامرة”، و”لماذا يجب على كل فنّان أن يشكر بيونسيه؟ هذا الأمر يحتاج إلى دراسة!”

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وقد لخّص أحد مستخدمي تطبيق تيك توك الفوضى التي حدثت: “في هذه المرحلة، لا يبدو الأمر وكأنّه مؤامرة، بل يبدو وكأنّه حقيقة”.

هل كلّ هذا مجرد إعجاب بأيقونة موسيقيّة، أم أنّ هناك شيئًا أكبر من ذلك؟ مهما كان الأمر، فقد أضافت مايلي للتّوّ فصلًا آخر إلى ملحمة Thank You, Beyonce .