شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بمئوية هدى سلطان وشكرى سرحان فى أكاديمية الفنون الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما حفل تكريم السينما المصرية بأكاديمية الفنون بالهرم، ويتم خلال الحفل تكريم أسماء السينمائيين الذين تمر هذا العام ذكرى ميلادهم المئوى وهم الكاتب الكبير سعد الدين وهبة والفنانة الكبيرة هدى سلطان وفتى السينما المصرية الذهبى النجم شكرى سرحان والفنان الكوميدى الكبير أمين الهنيدى.

يقام الحفل فى السادسة مساء الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 بقاعة ثروت عكاشة للفنون بالمبنى الجديد بأكاديمية الفنون بالهرم.

الفنانة هدى سلطان التي تعد واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية والعربية، وُلدت في عام 1925م في كفر أبو جندي بمركز قطور في محافظة الغربية، واسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال وهى شقيقة الممثل محمد فوزى.

أظهرت منذ صغرها موهبتها الكبيرة في الغناء لكن حياتها الفنية بدأت بشكل جدي عندما قررت أن تسلك طريق الفن، جاءت هدي سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها مخالفة رغبة الأسرة لتدخل عالم الفن، ورُغم تلك الصعاب، استطاعت أن تثبت موهبتها بعد أن أنتج لها شقيقها محمد فوزي فيلما وأصبحت معروفة في الوسط الفني.

بدأت مسيرتها الفنية بشكل رسمي في السينما بعد اكتشافها من المنتج جبرائيل تلحمي الذي منحها دورًا في فيلم ست الحسن، وكان هذا الفيلم بداية شهرتها، حيث تغير اسمها إلى هدى سلطان، ومن ثم حصلت على دور البطولة في فيلم حكم القوي في عام 1951.

قدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 فيلما منها نساء بلا رجال ومكتوب على الجبين وحميدو وبيت الطاعة وتاكسي الغرام وسوق السلاح، ومن نظرة عين الذي كانت آخر ظهور لها كضيفة شرف بالإضافة إلى أفلامها، كان لهدى سلطان بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية.