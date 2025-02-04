شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى: طرح فيلم الجواهرجى فى عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير محمد هنيدى إن فيلمه الجواهرجى تقرر طرحه فى السينمات فى عيد الأضحى المقبل، مشيراً فى تصريحاته خلال لقائه مع أحد البرامج الفنية، إلى أن الفيلم فى مراحل المونتاج الأخيرة، ومن المقرر أن يكون جاهزاً للعرض الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور، خاصة أنه بذل مجهودا كبيرا فى الجواهرجى كما أن النجوم المشاركين فى العمل قدموا مجهوداً مميزاً خلال التصوير.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

ويصور هنيدى حاليا مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجوم محمود حافظ ونهى عابديهن وآخرون، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة استديوز، ومقرر عرضه في رمضان 2025.