شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد: عملت على فيلم المستعمرة 5 سنوات وسعيد بمشاركته فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصرى المستعمرة "Al mosta'mera" للمخرج محمد رشاد، ضمن مسابقة Perspectives الأحدث فى مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ75، التى ستقام بداية من يوم 13 إلى 23 فبراير الجارى.

وكشف رشاد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن العمل قائلا: "عملت على فيلم المستعمرة لمدة خمس سنوات، ولذلك كانت سعادتى مختلفة خاصة أن مهرجان برلين من ضمن أهم 4 المهرجانات العالمية فى العالم، فالمشاركة في قسم جديد وهو Perspectives، كانت خطوة مهمة للعمل ولنا، وشعرت بسعادة كبيرة، لأن الاعتراف بالمجهود الكبير الذى بذل على العمل هو من أفضل الأشياء، لكننى أفكر دائما في بقاء العمل ومشاهدته من قبل أكبر عدد من الأشخاص، وهذا ما يشغل تفكيرى دائما هو الخطوة التالية".

وتابع رشاد قائلا: "بشكل عام أفضل الأجواء التي بها الأشكال الصناعية، بالنسبة لى هي ملهمة جدا، ولكن العمل على فيلم المستعمرة بدأ مع تعرفى على شخص بالصدفة، من خلال مجموعة من الأصدقاء، والذى كان يحكى عن والده الذى كان يعمل في أحدى المصانع وتوفى أثناء عمله أثر سقوطه، وبالتالي ورث أبنه العمل مكانه بالرغم من صعوبة الموقف، وبدأت الأسئلة تدور في عقلى عن هل يعيد هذا الشخص نفس التجربة من جديد، ولكننى قمت ببعض التغييرات على سبيل المثال بدلا من شخص واحد اصبحوا اخين، وتدور أحداث فيلم المستعمرة مع الكشف عن علاقة الاخين وعلاقتهم بالاب".

فيلم المستعمرة هو العمل الروائى الطويل الأول لمخرجه، بعد فيلمه الوثائقى الطويل النسور الصغيرة الذى طرح فى 2016.

فيلم المستعمرة من بطولة أدهم شكرى، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبد الهادى، عماد غنيم.

ويدور فيلم المستعمرة بعد وفاة رجل فى حادث مميت فى العمل، فإن التعويض الوحيد المعروض على الأسرة هو فرصة توظيف ولديه، حسام (23)، ومارو (12)، فى نفس المصنع، جنبًا إلى جنب مع الرجل المسئول عن وفاة والدهما.