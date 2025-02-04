شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الليلة الكبيرة" فى المنوفية والشرقية ضمن مشروع مسرح المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" جولاته فى كل محافظات مصر، وستكون محطته المقبلة فى قرى حياة كريمة بمحافظتى المنوفية والشرقية من خلال عرض "الليلة الكبيرة" فى الفترة من 5 إلى 15 فبراير.

وأكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى أن مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" من المبادرات الثقافية البارزة التى أطلقها البيت الفنى للمسرح، ويهدف إلى تقديم عروض مسرحية مجانية فى القرى والمناطق النائية، ويعكس المشروع أيضا التزام وزارة الثقافة المصرية بتوسيع نطاق وصول الفنون والثقافة، وتوفير تجربة مسرحية مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد جلال أهمية هذا المشروع أيضا فى نشر الثقافة والفنون بين جمهور الريف المصرى، مشيرًا إلى أن الجمهور فى قرى "حياة كريمة" يستحق كل الدعم والاهتمام، وأن هذه المبادرة تسهم فى تعزيز الانتماء الوطنى وتوفير فرص الترفيه والتعليم الثقافى للمجتمعات المحلية.

أوبريت "الليلة الكبيرة" يحظى بإقبال جماهيرى لافت، وهو من تأليف الشاعر صلاح جاهين، ولحنه سيد مكاوى، وأخرجه صلاح السقا، بينما أبدع عرائسه الفنان ناجى شاكر، وهو يصف المولد الشعبى بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات متعددة.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التى يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

يشرف على المشروع المخرج محمد الشرقاوى، وتتعاون وزارة الثقافة فى هذا المشروع مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالى، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموى، ومؤسسة حياه كريمة، ووزارة التضامن.