شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها بالتزامن مع استقبال مولودتها صوفيا والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الفنانة سلمى أبو صيف بعيد ميلادها الـ32 هذا الأسبوع، والذى يأتى بالتزامن مع استقبال مولودتها الأولى صوفيا من زوجها إدريس عبد العزيز، حيث وضعت سلمى مولودتها الأسبوع الماضى، بعدما كشفت عن نوع الجنين فى سبتمبر الماضى من خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الأجنبية بالنسخة العربية، والتى أعلنت فيها عن حملها وكذلك نوع جنينها.



سلمى ابو ضيف تستعرض حملها

سلمى أبو ضيف بدأت العام الجديد 2025 بحدثين سعيدين الأول وضع مولودتها الأولى صوفيا ودخولها مرحلة جديدة في حياتها بعدما أصبحت أما، وفى نفس الوقت احتفالها بعيد ميلادها، لتستكمل سلمى الأحداث السعيدة التي مرت بها خلال العام الماضى على المستوى العملى، حيث تواجدت بقوة في السينما خلال فيلمين الأول "ليه تعيشها لوحدك" مع شريف منير وخالد الصاوي، والثاني "أنف وثلاث عيون" بمشاركة ظافر العابدين، صبا مبارك، جيهان الشماشرجى.

كما قدمت سلمى أبو ضيف العام الماضى أول بطولة مطلقة فى الدراما التليفزيونية وحققت بها نجاحاً وانتشاراً كبيراً ونالت عنه جائزة أفضل ممثلة من حفل توزيع جوائز 2024 في لبنان، ليسجل العام الماضى نقطة تحول في مشوار سلمى أبو ضيف سواء على المستوى العملى وأيضاَ الشخصى، لاسيما أنها احتفلت بزفافها العام الماضى أيضاً.



سلمى ابو ضيف

وفى سياق آخر صورت الفنانة سلمى أبو ضيف مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثانى من فيلم هيبتا، والذى يحمل اسم هيبتا المناظرة الأخيرة الذى ياتى بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول من الفيلم عام 2016 وتحقيقه نجاحاً لافتاً، حيث قرر القائميون على الفيلم تقديم الجزء الثانى بأبطال مختلفين عن الذين شاركوا فى الجزء الأول.

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.