أحمد الفيشاوي يتحدث عن وقوعه في مقلب رامز جلال ولكن من بعيد.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن وقوعه ضحية في مقالب زميله رامز جلال؛ ولكن دون أذيته، مؤكدًا أن المقلب كان يحمل طابعًا كوميديًا.

أحمد الفيشاوي عن مقلب رامز جلال: حصل من بعيد لبعيد

View this post on Instagram A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)

رامز جلال مفاجآة حفل Joy awards 2025

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1)

شارك الفنان أحمد الفيشاوي من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء حضوره حفل توزيع جوائز joyawards 2025، وظهر في الفيديو وهو يرقص بشكلٍ طريف بصحبة كلٍ من الفنانين بشرى، سليمان عيد، وعلي صبحي؛ وعلقعلى الفيديو قائلًا: "الأستاذعمره ما عمل فيا مقلب، ولما حصل زي ما أنتم شايفين حصل من بعيد لبعيد ومن غير ما يأذينى"، وأكمل: "بس أنا والأساتذة على صبحي، بشرى روزا، وسليمان عيد افتكرناه بجد مغنى هندى، وكمان تفاعلنا معاه! وطبعاً باسل الزارو شايفنا مجانين.. ملعوبة منك يا".يُذكر أن الفنانقدم مفاجأة ومقلب لكل الحضور بـ حفل جوائز Joy awards 2025، في دورته الخامسة، بالموسم الرياض، وظهر رامز جلال على المسرح متخفياً لتقديم جائزة الفنان المفضل فئة الموسيقى، وظهر بشعر وذقن بيضاء، ويرتدي ملابس هندي، وقدمه وسام بريدي باسم الموسيقار كومار شوكت خان، وغنى بالفعل أغنية طويلة، وبعدها خلع الذقن والشعر ليكشف عن وجهه وسط دهشة الحضور.

أطلعوا على أحمد حلمي وحمدي الميرغني يتحدثان عن مقالب رامز جلال: البعد عنه غنيمة

أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

يُذكر أن المنتج أيمن يوسف قد أعلن عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تُسهم في خروجها بشكلٍ متميز، وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.شاركفي 2024 ببطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" الذي عُرض يوم 24 يناير، وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حسام كمال، وإخراج أحمد يسرى وآخرين، وقد قدّم الفيشاوي اللون اللايت كوميدي في العمل.

ثاني أفلام أحمد الفيشاوي ذلك العام هو "السيستم" الذي عُرض في فبراير الماضي. وشارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ثم اختتم الفيشاوي تواجده في سينما عام 2024 ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك" الذي طُرح يوم 22 مايو. وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».