أحمد العوضي يحمس الجمهور للأغنية الدعائية لفهد البطل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - يحرص الفنان أحمد العوضي على الترويج لمسلسله الجديد "فهد البطل" الذي سيشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، وخلال الساعات الماضية كشف العوضي عن مقطع من أغنية "غول الأصول"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "فهد البطل" الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2025، وتقدم هذه الأغنية الفنانة رحمة محسن.

أغنية فهد البطل

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شخصيات مسلسل "فهد البطل"

نشر أحمد العوضي صورة جمعته بالمطربة رحمة محسن، وكتب تعليق قال فيه: "استنو الاغنيه الدعائيه(غول الأصول )"، وقد تفاعل الجمهور مع هذه الأغنية وأكدوا على حماسهم لهذا العمل خاصة وأنه سيحمل طابع شعبي خاص ومميز.يجسدخلال أحداثشخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب إلى القاهرة ويعمل صنايعي رخام، وتجسد الفنانة كارولين عزمي دور شقيقته، أما الفنانة ميرنا نور الدين فتلعب دور فتاة شعبية تنشأ بينها وبين فهد قصة حب كبيرة، فيما تقدم الفنانة صفاء الطوخي دور والدة أحمد العوضي، وبدوره يظهر الفنان محمود البزاوي في شخصية عدو فهد، وتقع ابنته يارا السكري في حبه.

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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل في صراعات جديدة.

آخر مشاركات أحمد العوضي الرمضانية

يُذكر أنقدم في رمضان الماضي 2024 مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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