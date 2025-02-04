وفاء عامر تكشف حقيقة طردها من لوكيشن سيد الناس

سبب اعتذارها عن سيد الناس

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مسلسل "سيد الناس"

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وفاء عامر تشارك في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - خرجت الفنانةعن صمتها وعلقت على الشائعات التي انتشرت عن طردها من موقع تصويرللمخرج محمد سامي، حيث نفت وفاء عامر كل الأخبار والشائعات التي تم تداولها بشأن هذا الأمر خلال الأيام الماضية، ووضحت أن سبب اعتذارها عن المشاركة في المسلسل هو تعرضها لإصابة في ساقها في بداية أيام التصوير.وتحدثت وفاء عن هذه الواقعة بالتفصيل في تسجيل صوتي قالت فيه: "اعتذرت عن عدم المشاركة فيودا من شهرين من وقت بدء تصوير العمل، وقعت على رجلي، ومفيش أي حاجة من الكلام اللي اتقال دا وأنا كنت هرفع قضية على الناس اللي اتكلموا على المخرج محمد سامي واتكلموا عليا".وعن علاقتها بالمخرج محمد سامي قالت: "ده أنا من جماهيره أصلاً، يعني محصلش أبداً الكلام اللي اتقال أنا بس عشان معطلوش مكنش ينفع أعطله".تدور أحداثفي إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.وفي سياقٍ آخر، تشارك الفنانةفي موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وهو مكون من 15 حلقة فقط.يناقش مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" قضايا المرأة فى المجتمع المصري، وتجسد ياسمين صبري شخصية محامية من عائلة متوسطة تتعرض لمعاناة كبيرة خاصةً من حبيبها الذي يخونها مع صديقة عمرها، وتظهر ياسمين صبري خلال الجزء الأول من أحداث العمل مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخضية والبيئة التي تعيش فيها، كما ستخوض رحلة صعود كبيرة وتصبح من سيدات المجتمع فيما بعد.كما تواصلنجاحها من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، آيتن عامر، هنادي مهنا، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، ومجموعة من الفنانين المتميزين. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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