جوليت بينوش رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة الفرنسية جولييت بينوش لتتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الثامنة والسبعون لعام 2025، والمقرر أن تكون في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025.

جوليت بيونش تعبر عن امتنانها لهذا الدور

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بعد إعلان اختيارها كرئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، قالت بينوش: "أتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الحياتية مع أعضاء لجنة التحكيم والجمهور. في عام 1985، صعدت الدرج لأول مرة بحماس وعدم يقين ممثلة شابة؛ لم أتخيل أبدًا أنني سأعود بعد 40 عامًا في الدور الفخري كرئيسة للجنة التحكيم. أقدر الامتياز والمسؤولية والحاجة المطلقة للتواضع".

ومن جانبه كتب مهرجان كان السينمائي في بيانه الذي أعلن فيه تولي جوليت بينوش رئاسة المهرجان: "جولييت بينوش ستترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الثامن والسبعين! ستسلم الممثلة الفرنسية، التي خلفت المخرجة الأمريكية جريتا غيرويغ، جائزة السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو، بعد 40 عامًا من خطواتها الأولى على الكروازيت! ملتزمة بفنها وعصرها، فازت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025 بقلوب الجماهير والنقاد على حد سواء من خلال فيلموغرافيا تجمع بين أعظم صناع الأفلام اليوم. ستمثل بفخر أصوات لجنة التحكيم الدولية التي سترافقها من 13 إلى 24 مايو".

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مشاركة جوليت بيموش بمهرجان كان

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شاركت بينوش في مهرجان كان السينمائي من قبل بفيلم Rendez-vous للمخرج أندريه تيشيني في عام 1985، ولعبت دور البطولة كممثلة شابة متحمسة تهرب من منزلها الإقليمي إلى باريس بحثًا عن الشهرة وتنخرط في سلسلة من العلاقات المضطربة مع ثلاثة رجال لعبهم على لامبرت ويلسون، واديك ستانكزاك، وجان لوي ترينتينيانت. هذا الدور أطلق العنان لبينوش البالغة من العمر 21 عامًا، وفاز الفيلم بجائزة أفضل مخرج.

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