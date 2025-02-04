بطريقة طريفة.. تامر حسني يوجه رسالة إلى البنات بهذه الأغنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - استعاد النجم تامر حسني ذكرياته مع أغنيته "أكلمها" التي صدرت عام 2011 ضمن ألبوم "اللي جاي أحلى"،ووجه رسالة إلى البنات عن طريقها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

تامر حسني يستعيد ذكرياته مع أغنية "اكلمها"

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أغنية "اكلمها"

شارك تامر حسني جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ جزء من فيديو كليب أغنيته "أكلمها" والتي ظهر معه فيها الفنان أحمد زاهر؛ وعلقعلى الفيديو قائلًا: "من الأغاني اللي بحبها أوي و بتوصف حركاتكم و هرموناتكم يا بنات يا حلوين إرحموا اللي بتحبوهم شويه"."أكلمها" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وكانت ضمن أغاني ألبوم"اللي جاي أحلى" والذي صدر عام 2011؛ وكان هذا الظهور الأول للنجمفي أي كليب غنائي.

حيث صنع مخرج الكليب حسام الحسيني قصة درامية طريفة، استفاد من ظهور زاهر معه، ليبدو الكليب على أنها مقابلة أصدقاء، يشتكي فيه تامر حسني لأصدقائه أحمد زاهر وإيناس علي من تصرفات حبيبته المتناقدة ولكن بشكلٍ طريف.

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"فعلاً مبيتنسيش" آخر أغاني تامر حسني

يُذكر أن آخر أغنية طرحها النجمهي "فعلاً مبيتنسيش"‏ والتي حققت نسب مشاهدة عالية، وتصدرت الترند على موقع ‏الفيديوهات "يوتيوب"، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا ‏المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبيورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.‏

وتأتي أغنية "فعلاً مابيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع مكس وماستر ‏طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان ‏بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين. وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي ‏منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا. أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي 1000 ‏مرة خان ولا عاب في يوم فيا. فعلاً مبيتنسيش".

كما يتواجد تامر حسني ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث قرر خوض المنافسات السينمائية هذا العام، بعدما انتهى من تصوير آخر مشاهده العام الماضي وأصبح جاهزاً للعرض في موسم عيد الفطر ليكون أول الأفلام المنتظرة في الموسم.

فيلم "ري ستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر حسني في بطولته كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، رانيا منصور وابنتها توانا الجوهري، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

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