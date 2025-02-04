حركات أحمد سعد تشعل التريند والجمهور يكررها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم أحمد سعد تفاعله العفوي مع الجمهور من خلال الأغاني والرقصات والحركات الغريبة التي يربطها بكلمات أغانيه، ومن بينها أجددهم أغنية “مفتقدني” التي اختارها ليركب على كلماتها حركات مضحكة تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

واستطاع الفنان المصري من خلال حركاته التلقائية والعفوية لنقل معنى كل كلمة من أغنيته ورسمها بحركة من تصدر التريند على السوشيال ميديا ويتفاعل معه الجمهور بإعادة تطبيق الحركات في تحدي جديد يضجّ صفحات رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويعبّر سعد عن سعادته بتفاعل الجمهور مع أغانيه وحركاته من خلال إعادة تنزيل المقاطع عبر خاصية الستوريز على صفحته، ويتفاعل معهم بتعليقات طريفة تعبر عن تلقائيته وأسلوبه القريب المحبب للجمهور المصري ومحبيه في الوطن العربي.

ويحقق ألبوم النجم أحمد سعد “حبيبنا” نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وهو مكون من 9 أغنيات تجمع بين الدراما والشعبي والراقص، وسارك معه مجموعة كبيرة من أشهر الكتاب والملحنين، ويحرص على الترويج معهم للأغاني عبر السوشيال ميديا.