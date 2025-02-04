عبد العزيز مخيون يعلّق على حبس نجله: القضاء عادل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على أزمة نجله، صلاح الدين، بعد حبسه أربعة أيام بسبب دهسه بسيارته ثلاثة أشخاص بحادث اصطدام مروّع، قال الفنان عبد العزيز مخيون: “معنديش تعليق على الواقعة غير إن القضاء عادل والقضية في إيد المحامي، ومعرفش أي حاجة عنها، وابني حالته الصحية جيدة”.

وكانت نيابة مركز أبو حمص في محافظة البحيرة قد قررت حبس صلاح الدين مخيون، أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيادته سيارته بسرعة جنونية، ودهسه شخصاً ومقتله وإصابة آخرَين بجروح بليغة.

كما قرّرت النيابة عرض نجل الفنان عبد العزيز مخيون، على الطبّ الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له والتصريح بدفن القتيل مع تكليف وحدة البحث الجنائي في مركز شرطة أبو حمص إجراء التحريات اللازمة والكشف عن ملابسات الحادثة.

يُذكر أن عبد العزيز مخيون يشارك في الجزء الثاني من مسلسل “جودر” المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.