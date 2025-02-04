صابرين تكشف سر جمالها.. والزواج في المقدمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة صابرين عن سر حفاظها على جمالها، خاصة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن الزواج والاستقرار بجانب رضا الله عنها هي أهم أسباب حفاظها على جمالها.

وقالت صابرين في تصريحات صحافية على هامش تكريمها في الاحتفال بذكرى وفاة أم كلثوم: “الناس بتشوفني في الشارع بيقولولي صغرتي 20 سنة، بضحك، لكن سر جمالي في الزواج والاستقرار، ولما حققت ذاتي واتصالحت مع نفسي في حاجات كتير فرقت معايا، ده غير رضا ربنا”.

من ناحية أخرى، وجّهت صابرين رسالة الى الفنانة منى زكي، تدعمها فيها وتشّجعها وتحضّها على عدم الالتفات الى الانتقادات التي طاولتها الفترة الماضية بعد تجسيدها سيرة السيدة أم كلثوم في فيلم “الست” المنتظر عرضه قريباً.

وقالت صابرين: “بقول لمنى زكي متركّزيش في الانتقادات على فيلم “الست”، وأنا ياما جلدوني لما قدمت أم كلثوم، ونفسي كل 25 سنة نقدّم عمل عنها”.

يُذكر أنه عُرض أخيراً للفنانة صابرين مسلسل “إقامة جبرية”، هو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته كلٌ من: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، محمد البزاوي، عايدة رياض، ثراء جبيل، كما شارك أحمد حاتم كضيف شرف، وتدور أحداث المسلسل حول أشخاص محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد حدّة التوترات وتتكشف الأسرار وتحدث مواجهات ومحاولات للهرب.