منى زكي تنافس نفسها في عيد الأضحى بفيلمين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد قرار الشركة المنتجة لفيلم “الجواهرجي”، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي مع النجم محمد هنيدي، عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل، إضافة الى قرار الشركة المنتجة لفيلم “الست” بعرضه أيضاً في عيد الأضحى، أصبحت منى زكي تنافس نفسها في الموسم حيث يُعرض لها الفيلمان في نفس التوقيت، وهو ما يُعدّ سلاحاً ذا حدّين.

وكان فيلم “الجواهرجي” قد بدأ تصويره منذ أعوام عدة، حيث أعلن عن تصويره عام 2021، إلا أنه واجه العديد من التأجيلات والأزمات التي منعته من الخروج الى النور، وهو يشكّل عودة التعاون بين منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي عُرض سنة 1998.

يُذكر أن منى زكي انتهت من تصوير فيلم “الست”، والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.