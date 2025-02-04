مي عمر تشوّق جمهورها لشخصية “إش إش”.. ظالمة أم مظلومة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوسترات لشخصيتها في مسلسلها الجديد “إش إش” الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، وجهت من خلال التعليق عليها سؤالاً الى جمهورها حول توقعاتهم للشخصية.

وقالت مي: “الزمن ساعات بيقسى على الإنسان لدرجة تجبره على أخذ قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين أنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه!”.

وتابعت: “”إش إش” مش مجرد شخصية لعبتها، دي روح عشت بيها ومعاها! حسيت بوجعها وبفرحها وبضحكتها اللي مخبية وجع سنين، يا ترى إيه هي حكاية إش إش؟ وهل هي ظالمة ولا مظلومة؟”.

مسلسل “إش إش” هو بطولة الفنانين: مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد ودينا وانتصار وطارق النهري وشيماء سيف ومحمد الشرنوبي وعلاء مرسي وإيهاب فهمي وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتقدّم مي عمر دور راقصة في المسلسل، الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدّمت في رمضان 2024 مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، وهو مكوّن من 16 حلقة، وتعاونت فيه أيضاً مع زوجها محمد سامي.

وفي جانب آخر، يُعرض لمي عمر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب، خلال ثماني ساعات تبدأ من الثانية عشرة في منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، ولكل قصة تفاصيلها المختلفة، لكنها مرتبطة بشيء ما.