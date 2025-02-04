إلهام شاهين تستعيد طفولتها.. أسعد لحظاتها الحقيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الخاص على “إنستغرام” طريقتها في قضاء أسعد لحظات حياتها، بعد يوم عمل، حيث نشرت مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تقضي أجمل الأوقات مع طفلين من عائلتها، مراد ومريم.

وعلّقت إلهام على الصور قائلة: “لحظات الصدق والفرح الحقيقية.. أعيش معهم في عالم الطفولة والبراءة والشقاوة أجمل أوقاتي بعد يوم من الشغل والتعب”.

تابعت: “أستمد منهم الحب والحنان والحياة الحلوة.. مراد ومريم آخر العنقود في عائلة شاهين.. ما شاء الله ربنا يحميهم”.

كانت إلهام شاهين، قد أحيت ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نادية لطفي، التي تحل اليوم الثلاثاء، 4 شباط (فبراير)، حيث كشفت في تصريحات صحافية عن موقف جمعها بالراحلة وقت وفاة والدتها.

قالت إلهام: “نادية لطفي احتوتني بعد وفاة والدتي الله يرحمها، مكناش نعرف بعض بشكل شخصي، لكن شافتني بعيط في أحد البرامج لما اتكلمت عن والدتي، وكلمتني عزمتني في بيتها ولقيتها عاملالي وليمة كبيرة، وقالتلي إنتي قولتي بتتبسطي لما مامتك تعملك أكل، فأنا عملتلك ومعنديش بنات”.

أضافت شاهين: “نادية لطفي لم تكن فنانة فقط، كان عندها عروبة قومية كبيرة، وكانت من أكبر داعمي القضية الفلسطينية، ومن كتر معرفتي بيها وحبي ليها، مش حاسة إن ممكن أي فنانة تقنعني لما تجسد سيرتها الذاتية”.