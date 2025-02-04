محمد هنيدي يعيد “المجانين” بعد 33 عاماً.. لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الملز”، المذاع على التلفزيون السعودي، كشف النجم محمد هنيدي سبب قراره إعادة تقديم مسرحية “المجانين” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، بعد 33 عاماً على تقديمها للمرة الأولى.

وقال محمد هنيدي: “مسرحية المجانين لها قصة شخصية جداً، أولاً الرواية دي عملتها في الجامعة في حقوق القاهرة من سنين وعملت رد فعل، وكان فيها كل الجيل الموجود حالياً في الساحة وكنت حابب أعيدها”.

وأضاف: “المخرج خالد جلال كان في الجامعة معانا وشاف المسرحية وتحمّس جداً وحبينا نطلعها”.

ورداً على سؤال هل فكر في الاستعانة ببعض الفنانين الذين شاركوا في المسرحية أيام الجامعة، قال محمد هنيدي: “فكرت ولكن بسبب رحيل بعض الأصدقاء اللي كانوا في العرض زي خالد صالح وطارق عبد العزيز قلت مش هينفع”.

وأشار محمد هنيدي إلى بعض التغييرات التي طرأت على المسرحية، التي قدّمها في الجامعة سنة 1992، قائلاً: “لما عرضنا المسرحية في الجامعة كان في نماذج للجنون غير الموجودة حالياً، مثلاً عندنا بنت عندها عقدة من التحرش، ده مكانش موجود زمان، وسبب تفكيري في إعادة تقديم المسرحية إني لقيت العالم بيتجه للجنون”.

يُذكر أن محمد هنيدي يخوض سباق دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، ويشاركه في بطولته الفنانون: صبري فواز وسماء إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبد المالك.