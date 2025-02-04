السجن لكريستوف روجيا بتهمة الاعتداء على أديل إينيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة فرنسية في العاصمة باريس أمس الاثنين، حكماً قضائياً على المخرج كريستوف روجيا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع النفاذ مع وضع مراقبة سوار إلكتروني، بتهمة الاعتداء الجنسي على الممثلة أديل إينيل حين كانت قاصراً.

وبعد انتشار الحكم، أعلن فاني كولين، أحد وكلاء الدفاع عن المخرج الفرنسي، أن روجيا “سيستأنف الحكم لأننا لن نقبل بالظلم”.

في حين لم تُظهر إينيل البالغة من العمر الآن 35 عاماً، أي ردّ فعل عند النطق بالحكم، بل بدت في غاية التوتر قبل صدور الحكم على المخرج البالغ من العمر 60 عاماً وهو يحاول استئناف الحكم لصالحه.

وأمرت محكمة الجنايات كريستوف بدفع تعويض لإينيل قدره 15 ألف يورو عن الضرر المعنوي الذي لحق بها، و20 ألف يورو مقابل العلاج النفسي الذي تلقته طوال السنوات الماضية بسبب اعتدائه عليها.

يُذكر أن الادّعاء طلب في كانون الأول (ديسمبر) الفائت حكماً بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع النفاذ مع إلزامية وضع سوار إلكتروني، بحق المخرج الذي يصر على نفي تهمة الاعتداء الجنسي على نجمة فيلم “Portrait de la jeune fille en feu”، وفيلم “Les Diables” عندما كان عمرها بين 12 و14 عاماً.

علماً أن إينيل اعتزلت السينما، وكانت أول ممثلة بارزة تتهم أوساط السينما الفرنسية بغض الطرف عن الاعتداءات الجنسية التي تحصل في القطاع. وفي العام 2019، كشفت عن هذه الاعتداءات، ما أثار صدمة للجمهور والصحافة الفرنسية.