بيلي أيليش تكشف معاناتها مع متلازمة نادرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المغنّية بيلي أيليش قبل فترة أنها تحاول التعايش مع متلازمة تسارع معدل ضربات القلب عند الوقوف والمعروفة طبياً باسم (POTS)، وهي حالة تتسبب بزيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب عند الانتقال من حالة الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية في تقرير أن هذه الحالة التي تعيشها المغنية العالمية تؤثر فعلياً في حوالى أربعة من كل 2000 شخص في المملكة المتحدة، واللافت هو زيادة انتشارها بين النساء.

وتتفاوت أعراض هذه المتلازمة، مما يجعل من الصعب أحياناً تشخيصها بسهولة، خاصة عندما تكون الأعراض خفيفة. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الحالة بشكل كبير في حياة الأشخاص اليومية في بعض الحالات. وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة POTS: الدوار، وخفقان القلب، وآلام الصدر، وضيق التنفس، والارتعاش، والتعرّق، والإغماء أو الإغماء شبه الكامل. وقد تكون الأعراض أسوأ في الصباح بعد الاستيقاظ.

أما الأعراض الأخرى فقد تكون مشاكل في الهضم مثل الغثيان، والإسهال، والإمساك، والانتفاخ، وآلام المعدة، بالإضافة إلى الصداع. وقد يلاحظ المصابون بـ POTS أيضاً أن أيديهم وأقدامهم تظهر باللون البنفسجي بسبب سوء تنظيم تدفق الدم، إضافة الى التعب المزمن.

وأكد التقرير أن سبب متلازمة POTS غير معروف الى الآن، ولا يوجد علاج لها. ولكن يمكن إدارة الحالة من خلال بعض تغييرات في نمط الحياة والأدوية.

وساهمت بيلي أيليش من خلال كشفها عن مرضها في زيادة الوعي وشجّعت غيرها من النجوم والشخصيات العامة على نقل تجاربهم لمساعدة الآخرين على فهم الحالة بشكل أفضل.