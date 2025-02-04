بالصّور- مع اقتراب شهر رمضان… الكشف عن الملصق الرّسميّ لمسلسل “الكابتن”

نشرت شركة k media المنتجة لمسلسل “الكابتن” الذي يقوم ببطولته الممثّل أكرم حسني، الملصق الدّعائيّ الرّسميّ للمسلسل، بالإضافة إلى الملصقات المنفردة لأبطال العمل الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ عبر إحدى شاشات المتّحدة للخدمات الإعلاميّة.

ونشر أكرم حسني الملصق الرّسميّ، وعلّق عليه: “كابتن حسام عز الدين يتمنّى لكم رحلة سعيدة ورمضان كريم”، فيما نشرت الصّفحة الرّسميّة للشّركة الملصقات كافّة.

كما كشف المنتج كريم أبو ذكري عن البرومو الذي يشير إلى بعض التّفاصيل والأحداث.

مسلسل “الكابتن” من تأليف عمرو الدّالي، قصّة أيمن الشّايب، وإخراج معتزّ التّوني، ويتكوّن المسلسل من خمس عشر حلقة ويعرض ضمن خريطة الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة.

يتناول المسلسل حكاية دراميّة اجتماعيّة تحمل طابعًا كوميديًّا في إطار إبداعيّ، ويقدّم أكرم حسني في العمل شخصيّة طيّار، يتعرّض لمفارقات كوميديّة.

يشارك في بطولة “الكابتن” نخبة من الممثّلين منهم أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهّاب، الفنّانة القديرة سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمّد رضوان، عمر شوقي، أحمد الرّافعي، وئام مجدي، وآخرين.