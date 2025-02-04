تامر عاشور في ليلة إحساس ومشاعر بالرّياض.. إقرأوا التّفاصيل

يحيي الفنّان المصريّ، تامر عاشور، حفلًا فنّيًّا في مدينة الرّياض السّعوديّة، في العشرين من شباط/فبراير الجاري، ضمن فعاليّات موسم الرّياض، من تنظيم “بنشمارك” ورعاية الهيئة العامّة للتّرفيه في المملكة.

بهذه المناسبة، نشرت شركة “بنشمارك”، عبر حسابها الرّسميّ على “إكس”، الملصق الدّعائيّ للحفل وعلّقت:” ليلة مليئة بالإحساس والمشاعر مع الفنّان تامر عاشور، في الرّياض على مسرح أبو بكر سالم تُطرح التّذاكر في الرّابع من فبراير الجاري”.

نذكر أنّ تامر عاشور، أطلق مؤخّرًا ألبومه الجديد بعنوان “ياه”، الذي تضمّن إحدى عشرة أغنية، تعاون فيه مع باقة كبيرة من المُلحّنين والشّعراء والموزّعين.