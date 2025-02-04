هل تجاهلت تايلور سويفت شاكيرا وجعلتها تنتظر هي وولدَيها في حفل “غرامي”؟

قد تكون شاكيرا أسطورة موسيقيّة عالميّة تتمتّع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في هذه الصّياغة، ولكن عندما تكون تايلور سويفت في المكان، يبدو الأمر كأنّ أكبر النّجوم يضطرّون إلى انتظار دورهم.

في حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥، كانت كلّ الأنظار موجّهة إلى تايلور، ولم تخيّب ظنّ أحد بمظهرها المذهل. لكنّ الذين كادوا أن يغادروا بخيبة أمل هم ولدَي شاكيرا ساشا وميلان، فقد وقفا بصبر في حين حاولت والدتهما الشّهيرة جذب انتباه سويفت، على أمل الحصول على لحظة مع نجمة البوب.

جلس وَلَدا شاكيرا على الطّاولة، في انتظار لحظتهما الكبيرة. وعندما حصلت والدتهما أخيرًا على فرصة تقديمهما إلى تايلور سويفت، لعبا دورهما بهدوء، كمحترفَين تمامًا، وحافظا على رباطة جأشهما كما لو كان لقاء نجم عالميّ مجرد يوم آخر.

هذا الأمر لم يمّر مرور الكرام على وسائل التّواصل الاجتماعيّ إذ زعم بعضهم أنّ شاكيرا استخدمت ولدَيها كوسيلة للتّسلل إلى محادثة سريعة مع تايلور، التي يعتبرها بعضهم ملكة البوب الحاليّة. وهم ليسوا مخطئين تمامًا. سويفت هي الفنّانة الوحيدة في التّاريخ التي فازت بأربع جوائز غرامي لألبوم العام. ويتجاوز هذا الإنجاز الرّقم القياسيّ السّابق المتمثّل في ثلاثة انتصارات كان يحمله فرانك سيناترا وستيفي وندر وبول سيمون.

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إذا كان هناك شيء واحد تعرفه شاكيرا، فهو كيفيّة احترام ملكيّة الموسيقى. بكلّ صبر ورشاقة، انتظرت دورها، وبالطّريقة الأسهل على الإطلاق، تمكّنت أخيرًا من تقديم ولدَيها إلى تايلور سويفت.