عبد المحسن النمر حاضر في دراما رمضان بهذا المسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - بدأ العد التنازلي للموسم الدرامي الرمضاني المنتظر، ومعه قرر الفنان السعودي عبد المحسن النمر الترويج لمسلسله الجديد "عابر سبيل" الذي يخوض به المنافسة في هذا السيزون، إذ نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر من خلالها برفقة المشاركين معه في العمل وهو الفنان عبد الله بوشهري وابنة الأخير الصغرى وتُدعى "داليا"، وعلق النمر قائلاً: "انتظرونا في رمضان مع مسلسل عابر سبيل، برعاية داليا عبد الله بوشهري"، ولكن دون أن يوضح ما إذا كان تواجد ابنة عبد الله بوشهري من أجل زيارة لوكيشن العمل فقط أم للمشاركة في إحدى مشاهده.

مسلسل عابر سبيل

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"خريف القلب" أحدث الأعمال الدرامية لـ عبد المحسن النمر

وبجانب الفنان عبد المحسن النمر يشارك عدد آخر من النجوم في المسلسل وهم عبد الله ملك، عبد الله بوشهري، سعودي بوشهري، ليلى عبد الله، وفاء عامر وآخرين والعمل من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي.يُعرض حالياً للفنانمسلسل "خريف القلب" والمكون من 90 حلقة، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي Broken Pieces في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال، ويشارك بالعمل نخبةٌ من نجوم الدراما، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، هند محمد، فيصل الزهراني، لبنى عبدالعزيز، مروة محمد، أروى، جود السفياني، تركي الشداد، ميريال مصطفى.

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مشاركة سينمائية سابقة

جدير بالذكر أن آخر المشاركات السينمائية للفنانكانت من خلال فيلم "هجان" والذي دارت أحداثه في إطار درامي حول قصة مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بالناقة حفيرة، وعليه بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، وضم الفيلم عدداً من النجوم منهم إبراهيم الحساوي، عمر شامة، وشيماء الطيب ومن إخراج أبو بكر شوقي.

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