كاظم الساهر بجلسة تصوير مع أبنائه.. فهل يشبهونه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - خضع الفنان كاظم الساهر لجلسة تصوير مع أبنائه؛ وشارك متابعيه ومحبيه الصور من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

كاظم الساهر بصحبه أبنائه في جلسة تصوير

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نشر الفنان كاظم الساهر من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ جلسة تصوير جمعته بأبنائه على طريقة الأبيض والأسود، وعلق على الصور قائلًا: "جلسة تصوير رائعة مع الأعز والأغلى".

وقد انهالت عليه التعليقات من قبل محبيه متمنين لهم السعادة والصحة، وجاءت كالتالي: "الله يخللي لكم الوالد و يحفظكم إلو، الله يحفظكم ويرعاكم، شحلو طولك ابو وسام الغالي منور الدنيا كلها بحضورك ربنا يطول بعمرك وتضلك حاضنهم العمر كله"، وغيرها من التعليقات.

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آخر نشاطات كاظم الساهر الفنية

أحيا الفنانمؤخرًا حفلًا غنائيًا يوم 30 يناير الماضي على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبي، وتغنى القيصر بمجموعة من أجمل أغانيه الرومانسية المعروفة، ومنها "هل عندك شك، يا مستبدة، قولي أحبك، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ووقفوا جميعًا لحظة صعوده على خشبة المسرح تقديرًا له ولفنه.

وفي سياقٍ آخر، كانت آخر أعماله الغنائية؛ ألبوم يحمل أسم "مع الحب"، والذي تضمن 13 أغنية متنوعة جميعها من ألحانه؛ وشكّل هذا الألبوم عودة قوية للساهر إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من 8 أعوام عن طرح الألبومات الغنائية.

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