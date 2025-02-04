منى زكي تحيي ذكرى رحيل والدها وهذا ما طالبت به من متابعيها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - أحيت الفنانة منى زكي ذكرى رحيل والدها برسالة مؤثرة كشفت عنها عبر خاصية "الاستوري" الخاصة بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، والتي جاء مضمونها كالتالي: "افتقدك كثيرًا وأراك سعيدًا في الجنة.. ذكرى رحيل أبويا، أرجوا قراءة الفاتحة".

سكرين شوت من استوري حساب منى زكي على انستغرام

منى زكي تجتمع مع محمد هنيدي في فيلم "الجواهرجي"

تنتظر النجمة منى زكي عرض فيلمها الجديد "" بدور السينما وذلك في موسم أفلام عيد الأضحى، ويعيد هذا العمل التعاون مجدداً بينوالفنان محمد هنيدي بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض سنة 1998.

وتدور أحداث "الجواهرجي" في إطار كوميدي حول تحديات وأزمات الحياة الزوجية والمواقف الطريفة التي تجمع الزوجين، ما يجعله من الأعمال المنتظرة والتي من المتوقع أن تحظى باهتمام أسري لمناقشته موضوعات تتعلق بالعائلة

ويضم الفيلم عدد آخر من النجوم منهم لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، وآخرين وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

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مشاركة سينمائية سابقة لـ منى زكي

وكانت آخر المشاركات السينمائية للنجمة، من خلال فيلم رحلة 404، الذي حقق نجاحات لافتةً في دور العرض؛ إضافة إلى خوضه جولة في العديد من المهرجانات، منها: مهرجان هوليوود للفيلم العربي، مهرجان روتردام للفيلم العربي، ومهرجان وهران للفيلم العربي؛ إضافةً إلى ترشحه لتمثيل مصر في الأوسكار لعام 2024.

تدور قصة "رحلة 404" حول غادة، التي تعمل مندوب تسويق عقاري، تحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تماماً، وتحضّر للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، بعدما تعرضت لحادث ضخم، واحتياجها مبلغاً مالياً ضخماً لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوَّث؛ بحثاً عن توفير تلك الأموال؛ فماذا سيحدث بعد ذلك؟

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