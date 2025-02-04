 أحمد داود يبحث عن تحقيق أحلامه في البرومو التشويقي لمسلسل  الشرنقة

شخصية أحمد داود في مسلسل الشرنقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:19 صباحاً - جاء بروموالمقرر عرضه في شهر رمضان، محملاً بجرعة مكثفة من الغموض والتشويق حول بطل العمل الفنان أحمد داود، والذي ظهر خلال أحداثه وهو يبحث عن طريقة لتحقيق أحلامه، تارة نجده أمام "دولاب" مليء بالأسلحة النارية وتارة آخرى نجده في حالة توتر وهو يلهث ويجري مسرعاً وفي مشهد آخر يتعرض للتعذيب، وقبل نهاية البرومو يظهر صوت شخص يقول له " ممكن تعمل ايه علشان تحقق أحلامك" ليرد عليه " داود" بـ ايجابة حاسمة " أي حاجة حضرتك ممكن تطلبها مني".وسيظهر الفنان أحمد داود خلال أحداث"، في دور محاسب يدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.يشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.ويأتي خوض أحمد داود منافسات دراما رمضان 2025 بعد تجربته السينمائية الناجحة في فيلم "الهوى سلطان"، حيث تدور أحداثه حول علاقة صداقة عميقة بين سارة (منة شلبي) وعلي (أحمد داود) تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.

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عمل درامي سابق

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يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد داود كان مسلسل " زينهم" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور (زينهم) الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

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