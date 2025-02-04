حمادة هلال يطرح مسابقة للجمهور عن مسلسل المداح 5 : الفائز سيدفع هذا المبلغ

حمادة هلال يطالب الفائز بمسابقته بدفع مليون جنيه

مسلسل " المداح – أسطورة العهد"

سلسلة مسلسل المداح

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أحدث أغاني حمادة هلال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:19 صباحاً - على غرار زملائه في الوسط الفني الذين اتبعوا نظام المسابقات حول أعمالهم الفنية مقابل منح الفائز مبلغ مالي كبير ومن أبرز هؤلاء الفنانو الفنان، حيث انضم لهم النجمولكنه اتبع طريقة خاصة ومختلفة في هذا الأمر غلب عليها الحس والجانب الكوميدي.إذ كشف حمادة هلال لمتابعيه عن أن الجزء الخامس من مسلسل " المداح" سينضم له ضيف شرف من العيار الثقيل، ومن يتوقع الإجابة الصحيحة عليه أن يدفع له أي لـ حمادة هلال مبلغ مالي كبير يصل إلى مليون جنيه حتى يقوم باعطائه لضيف شرف المسلسل، وكتب "هلال" منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" جاء كا التالي .." مسابقة .. عندنا ضيف مفاجأة في المداح اللي هيتوقع اسمه صح هيديني مليون جنيه عشان اديها للضيف.يشارك في الجزء الخامس من مسلسل «المداح»، عدد من نجوم منهم: غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر شلتوت، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرجمسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، حيث حقق من خلال الأجزاء الأربعة التي عرضت لهذا العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً خاصةً بعد أن أصبح هذا العمل هو الوجبة الدرامية المفضلة لدى الجمهور في شهر رمضان، ويرجع ذلك بسبب قصته وأحداثه القائمة بصورة رئيسية على عالم "الجن" والأرواح التي تتخللها العديد من المغامرات والأحداث الغامضة وهذه أشياء تحبها شريحة عريضة من جمهور الدراما.يمكنكم قراءة..سر غياب مي كساب عن بوسترات المداح 5 وهذه طبيعة دورهاطرح الفنان حمادة هلال خلال الفترة الماضية أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا" وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، وتقول الأغنية " ياريت أهالينا ما ربونا ياريتهم كانوا حتى سابونا..ف قلوبنا لو حتة قسوه أهو نأذي بيها اللي أذونا".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».