رسائل محيرة من نجمات دراما رمضان 2025 والجمهور في حالة ترقب

هل تصمد ريهام عبد الغفور أم سترفع راية الاستسلام؟

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ماغي بوغصن تخوض رحلة بحث عن مفهوم العائلة

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حقيقة دانييلا رحمة تشعل لهيب محبيها

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مي عمر تنظر حكم الجمهور عليها " ظالمة أم مظلومة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 10:19 صباحاً - ألغاز وعبارات محيرة فتحت باب التوقعات أو بالأحرى التخمينات لدى جمهورحول المصير الذي سوف يواجهالمنتظر، هذه الأمور سوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال السطور التالية .جاءت الجملة الطويلة التي رددتها النجمة ريهام عبد الغفور في البرومو التشويقي لمسلسل "" والذي تخوض به المارثون الرمضاني، محيرة للغاية خاصة بعد أن دفعت متابعيها ومحبيها لطرح تساؤلاً حول الشيء الذي ترفض تنفيذه نجمتهم المفضلة نظراً لكونه محرم أو مخالف لقيم المجتمع الذي تعيش فيه، فهل ستصمد أمام المغريات التي تواجهها من أجل تنفيذه أو سترضخ وتضعف، إذ قالت " ريهام " .." أنت عارف إني ست محترمة ومبعملش الغلط، مش عشانك أنت وبس، عشان أنا ميرضنيش أعمل الغلط "." ظلم المصطبة" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وتدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية وتحديدًا في الأرياف، يلقي الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.ويجمع المسلسلوريهام عبد الغفور مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقا في مسلسلات حارة اليهود، عام 2015، وأفراح القبة إخراج عام 2018، وكذلك "وش وضهر" عام 2022.أما النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، قررت أن تخوض رحلة بحث طويلة ليست سهلة، حول المفهوم الحقيقي للعائلة ، وهذا كان جلياً من خلال البرومو التشويقي لمسلسل" حيث ظهرت في بدايته وهى تنزل من على سلم منزل كبير وهي توجه سؤلاً لمتابعيها عن المعني الحقيقي للعائلة "عم تسألوني شو يعني عيلة"، لتترك إجابته للنجوم المشاركين في المسلسل، الذين ظهروا واحداً تلو الآخر وهم يضعون إجابات مختلفة من وجهة نظرهم للسؤال المطروح.ربما يكون للاسم دلالات أبعد من الصورة، حيث يدخلنا إلى عالم العائلة بحكايات غير تقليدية، وباقتباس لوقائع حصلت بالفعل، مع الكثير من التشويق والدراما." بالدم" يجمع نخبة من نجوموالعربية منهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف ندين جابر.أصبح جمهور ومحبي الفنانةفي حالة من الترقب الممزوجة بالقلق لمعرفة حقيقة نجمتهم المفضلة خلال أحداث مسلسل "" فهل هى حقيقة مؤلمة أم ذات سيرة طيبة، هذا الأمر تسببت فيه "دانييلا" عقب التعليق الذي أرفقته بصورة لها من احدى مشاهد ها بالمسلسل ونشرتها على " انستغرام" وجاءت كا التالي " انا روح شهاب لو ما العتمة ما كنت شفت حقيقتي"."نفس " من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان، ويعد نافذة على قضايا الحب والتضحيات العاطفية، وكيف تؤثر الصراعات النفسية والاجتماعية في شخصياته التي تجسدها نخبة من أبرز النجوم منهم معتصم النهار، عابد فهد ، إيلي متري ، وسام صباغ وآخرين.يمكنكم قراءة .... مهند الحمدي لـ"الخليج 365": صورنا "البث خاطف من نوع آخر" في لوكيشن تحت الأرض ويجذبني السيناريو الجيدبينما قررت الفنانةأن تنتظر حكم الجمهور في التصرفات والأفعال التي اتخذتها بزي الشخصية التي تلعبها في مسلسل "" وتحمل نفس اسم العمل، حيث كشفت بأن هذه الشخصية تعرضت لظروف قاسية للغاية جعلتها تتحرك وفقاً لنتائجها، ولكن في نفس الوقت لا تعرف ما إذا قامت به بسبب الظروف المحيطة بها أمر صحيح أم خاطئء.هذا ما حرصت على توضيحه "مي" في المنشور الذي كتبته عبر صفحتها على " انستغرام" مرفقة به صورة من الملصق الدعائي للمسلسل .." الزمن ساعات بيقسو علي الإنسان لدرجه تجبره علي قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين انه يظلم نفسه او يكون مظلوم من ظروفه! إش إش مش مجرد شخصيه لعبتها ، دي روح عشت بيها و معاها ! حسيت بوجعها و بفرحها و بضحكتها الي مخبيه وجع سنين ، ياترى ايه هى حكايه إش إش ؟ و هل هى ظالمه و لا مظلومه ؟مسلسل "إش إش" يعد استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل "إش إش" وقد جاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجّل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو". وفي السينما كان هناك تعاون وحيد خلال فيلم "تصبح على خير.ويضم العمل كوكبة من النجوم وهم ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي وآخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زورواوللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زورواويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»