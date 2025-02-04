خاص وبالفيديو - عمر خيرت يعلق على تكريم هانز زيمر .. ديمة قندلفت : لامست القلوب في " القدر " .. نيشان : Joy Awards تظاهرة فنية إبداعية

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards بدورته الخامسة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، قدم المايسترو المصري عمر خيرت، جائزة الإنجاز مدى الحياة للمؤلف الموسيقي هانز زيمر، وقد انحنى الأخير لخيرت احتراماً.



كما شهدت فعاليات الحفل، حضور الممثلة السورية ديمة قندلفت، التي تطل حالياً في مسلسل "القدر"، وتحقق نجاحاً كبيراً، وحضور الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.

موقع "الفن" تواجد في مهرجان Joy Awards، وكان لسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، لقاءت عديدة ننشرها لكم تباعاً. وفي هذا التقرير، تشاهدون لقاءات الموسيقار المصري عمر خيرت، والممثلة السورية ديمة قندلفت، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.

وكانت قد قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، هذا الحدث الفني الرائع في ليلة إستثنائية، شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع.