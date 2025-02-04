ماغي بو غصن تخطـ ـف الأنظار بفستان أسود كالأميرات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها.

وخطفت ماغي الأنظار بجمالها وأناقتها، إذ ظهرت بفستان أسود أنيق من تصميم "Saiid Kobeisy" يبلغ سعره 3,389 دولار.

جاء فستان ماغي بقصة طويلة من التول، ومزيناً ومطرزاً بأشكال مزخرفة من قماش المخمل، كما جاء بدون أكمام، ومكشوف الكتفين والصدر، ومحدد الخصر بنمط الكورسيه، كما أنه واسع من الأسفل، وبدت فيه ماغي كالأميرات.

وتركت ماغي شعرها منسدلاً على كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجاً ناعماً بألوان هادئة، أبرزت ملامحها بطريقة جذابة.

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