شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات الفنية فى مشوار مجدى وهبة.. ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان مجدى وهبة الذى اشتهر بأدوار الشر في أعماله الفنية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، أهمها دوره فى فيلم حنفى الأبهة حينما لعب دور "خيرى" زعيم العصابة الذي يواجه حنفى الأبهة فى صراع مثير على مدار الفيلم.

مجدى وهبة الذي ارتبط فى أذهان كثيرين بصورة "خيرى" ربما لا يعلمون أن النجم الراحل كان يمتلك ثقافة واسعة، كما أنه وبعيداً عن أدواره العديدة فى السينما التى وصلت إلى رصيد هائل ممثلا فى 70 فيلما سينمائيا قام بإنتاج أكثر من عمل، منها مسلسل الكعبة المشرفة.

ثلاثة نجوم، اعتبرهم الفنان مجدي وهبة من أصحاب الفضل الكبير عليه في مشواره الفني وأثروا في شخصيته بشكل إيجابي ومميز، ومنهم الفنان رشدي أباظة، الذي دعمه في بداية حياته الفنية، ووجه له العديد من النصائح لمشواره الفني، فضلا عن ملوك الشر على الشاشة، توفيق الدقن، ومحمود المليجي.

مجدى وهبة الذي يمتلك مسيرة فنية مميزة تصلح لأن تكون عملا فنيا لما بها من أحداث كثيرة سبق وارتبط أيضاً بقضية شهيرة تمثلت فى القبض عليه جراء حيازته قطعة من المخدرات معها 5 جرامات أفيون و15 جرام بودرة، ورغم ذلك إلا أنه وعقب سجنه لمدة 70 يوما حكم عليه بالبراءة ونفى تماماً اتجاره فى المخدرات، ولكنه لم ينف تعاطيها قبل أن يتوفى فجأة وهو فى سن صغيرة، حيث لم يكن أتم الـ50 عاما من عمره بعد، ولكنه ترك وراءه مسيرة فنية هائلة منوعة ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

