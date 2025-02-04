شكرا لقرائتكم خبر عن 653 مليون دولار عالميا لفيلم Mufasa: The Lion King منذ ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Mufasa: The Lion King إيرادات وصلت إلى 653 مليونًا و10 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 229 مليونًا و510 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و423 مليونًا و500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.