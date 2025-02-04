شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي يسي ونادر عباسي على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عازف البيانو الشهير رمزى يسى، حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس المقبل، ويقدم فيه عدد من مقطوعات ومؤلفاته الموسيقية والعالمية، ويشاركه في الحفل المايسترو نادر عباسي.

يذكر أن "رمزى يسى" عازف بيانو عالمى ولد فى القاهرة عام 1948، وتخرّج في كونسر فتوار القاهرة ثم معهد تشايكوفسكى فى موسكو، وعاش واستقر فى باريس، ويعمل أستاذ للموسيقى فى جامعات فرنسا كما يعمل كعازف بيانو متميز فى الأوركسترات العالمية.

كان يسى أول عازف بيانو مصرى يفوز فى منافسة عالمية على البيانو "Paloma O'Shea"، وكذلك كان أول عازف مصرى يسجل كونشيرتو البيانو لبيتهوفن مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، وحصل على عدة جوائز عالمية كما كرمته الدولة المصرية ومنحته جائزة الدولة التقديرية وهى المرة الأولى التى تُمنح لأداء موسيقى.

رمزى يسى (اتولد سنه 1948) عازف بيانو مصرى عالمى. كان من الدفعات الاولانيه من الموسيقيين العباقره المتدربين فى القاهرة، وتخرج من معهد تشايكوفسكى فى موسكو ، وشارك فى مسابقه تشايكوفسكي سنه 1974، وكسب فيها شهاده فخرية. عاش واستقر فى باريس وابتدى يشتغل كعازف بيانو متميز فى الاوركسترات العالميه.وبيشتغل دلوقتى استاذ الموسيقى فى جامعات فرنسا.

رمزى يسي يعد أول عازف بيانو مصرى يكسب فى منافسة عالميه على البيانو "Paloma O'Shea".